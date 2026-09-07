Visite guidée du Château à la Ferme d’en Haut, Histoire et Patrimoine, La Ferme d’en Haut, Villeneuve-d’Ascq
dimanche 20 septembre 2026 · La Ferme d'en Haut · Villeneuve-d'Ascq
Informations pratiques
Visite guidée du Château à la Ferme d’en Haut, Histoire et Patrimoine Dimanche 20 septembre, 14h00 La Ferme d’en Haut Nord
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:30:00+02:00
Visite guidée du Château à la Ferme d’en Haut, Histoire et Patrimoine
Venez découvrir 2 pépites du quartier de Flers que sont le Château de Flers et la Ferme d’en Haut! Ces bâtiments emblématiques à l’histoire croisée n’auront plus de secret pour vous. Départ du Château de Flers
https://reservations.villeneuvedascq.fr/event/jep-2026
A 14h au départ du château de Flers, durée 1h30.
La Ferme d’en Haut 268 rue Jules Guesde 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59650 Flers Bourg Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://reservations.villeneuvedascq.fr/event/jep-2026 »}] [{« link »: « https://reservations.villeneuvedascq.fr/event/jep-2026 »}]
Dimanche 20 septembre 2026 à 14h au départ du château de Flers
Archives municipales, ville de Villeneuve d’Ascq
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