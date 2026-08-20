Visite guidée : Du château à la Ferme d’en Haut, histoires architecturales, La Ferme d’en Haut, Villeneuve-d’Ascq
dimanche 20 septembre 2026 · La Ferme d'en Haut · Villeneuve-d'Ascq
Informations pratiques
Visite guidée : Du château à la Ferme d’en Haut, histoires architecturales Dimanche 20 septembre, 14h00 La Ferme d’en Haut Nord
Gratuit – Sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:30:00+02:00
Dimanche 20 septembre à 14h, découvrez l’histoire commune de ces deux hauts lieux de la culture villeneuvoise !
Plongez au cœur du patrimoine architectural du quartier de Flers avec deux joyeux incontournables : le Château de Flers et la Ferme d’en Haut. Ces édifices remarquables, témoins d’une riche histoire partagée, dévoileront tous leurs secrets.
Horaires
Dimanche 20 septembre à 14h – Durée 1h30
Rendez-vous devant le Château de Flers
Sur inscription
https://reservations.villeneuvedascq.fr/event/jep-2026
La Ferme d’en Haut 268 rue Jules Guesde 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59650 Flers Bourg Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://reservations.villeneuvedascq.fr/event/jep-2026 »}] [{« link »: « https://reservations.villeneuvedascq.fr/event/jep-2024 »}, {« link »: « https://reservations.villeneuvedascq.fr/event/jep-2026 »}]
Dimanche 20 septembre à 14h, découvrez l’histoire commune de ces deux hauts lieux de la culture villeneuvoise !
Ville de Villeneuve d’Ascq
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