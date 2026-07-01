Visite guidée du château, Château de Bizy, Vernon

Informations pratiques

Visite guidée du château 19 et 20 septembre Château de Bizy Eure

5€, gratuit <18 ans. Dates et horaires de début et de fin (année - mois - jour - heure) : Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00 Fin : 2026-09-20T10:30:00+02:00 - 2026-09-20T17:30:00+02:00

Lors des journées européennes du patrimoine, les guides du château vous proposeront des visites guidées du château toutes les 30 minutes de 10h30 à 17h30. Ces visites vous permettront de comprendre l’histoire conséquente du domaine de Bizy, du 18e sicèle à nos jours. Il est aujourd’hui la propriété privé de la famille Vergé, descendante des Ducs d’Albufera, qui a hérité et su garder les différentes traces du passé : les écuries de Charles Louis Auguste Fouquet, les ailes de Louis-Philippe 1er, le faste du 19e siècle avec le barron de Schikler. Tout visiteur pourra continuer sa visite dans le parc de Bizy en autonomie, ou suivre la visite guidée du parc qui aura lieu à 16h.

Château de Bizy Av Mal de Lattre de Tassigny, 27200 Vernon, France Vernon 27200 Eure Normandie +33232510082 http://www.chateaudebizy.com Les différents bâtiments qui composent le château ont été construits à des époques différentes. Depuis le début des travaux en 1740, les propriétaires successifs ont ajouté, au fil du temps, leur pierre à l’édifice. Le Duc de Belle-Isle, le Duc de Penthièvre ou encore Louis-Philippe, le dernier roi des français, ont participé à la création et à l’embellissement du château.

Du centre de la cour, face aux écuries construites en 1741 par l’architecte Contant d’Ivry pour le Duc de Belle-Isle, il ne faut pas manquer d’admirer la magnifique perspective de fontaines.

Dans les salons, renommés pour leurs boiseries du XVIII et leurs tapisseries des Gobelins de la série des Maisons Royales, des souvenirs du Ier Empire sont exposés, réunis par les descendants du Maréchal Suchet, les Ducs d’Albufera. Aujourd’hui, la fille du 5ème duc réside au Château.

Pour visiter les appartements du XIXe siècle (Grand salon, Petit salon, Terrasse, Antichambre et Salle à manger), vous suivrez un de nos guides qui se fera un plaisir de vous présenter le château et de répondre à vos questions.

L’intérieur du château se visite uniquement avec un guide. En voiture : autoroute A13, sortie n ̊16. En train : ligne TER Paris-Rouen-Le Havre, Arrêt Vernon, puis bus ligne B ou 30min de marche. Trajet train 45min depuis gare St-Lazare.

Lors des journées européennes du patrimoine, les guides du château vous proposeront des visites guidées du château toutes les 30 minutes de 10h30 à 17h30. Ces visites vous permettront de comprendre à…

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