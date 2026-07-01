Informations pratiques

Aurec-sur-Loire

Visite guidée du château d’Aurec

Château d’Aurec Aurec-sur-Loire Haute-Loire

Tarif : 9 – 9 – 9 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-07-15 15:00:00

fin : 2026-08-26

Date(s) :

2026-07-15

Cet été, partez à la découverte de l’histoire du château lors de visites guidées tous les jeudis de juin à août.

Une immersion passionnante dans le patrimoine local vous attend !

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Château d’Aurec Aurec-sur-Loire 43110 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 15 98 02 68 contact@chateaudaurec.fr

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English :

This summer, come discover the castle’s history on guided tours every Thursday from June through August.

A fascinating journey into the local heritage awaits you!

L’événement Visite guidée du château d’Aurec Aurec-sur-Loire a été mis à jour le 2026-07-10 par Office de Tourisme Loire Semène