Visite guidée du château d’Aurec Aurec-sur-Loire
mercredi 15 juillet 2026 · Aurec-sur-Loire
Informations pratiques
Aurec-sur-Loire
Visite guidée du château d’Aurec
Château d’Aurec Aurec-sur-Loire Haute-Loire
Tarif : 9 – 9 – 9 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-07-15 15:00:00
fin : 2026-08-26
Date(s) :
2026-07-15
Cet été, partez à la découverte de l’histoire du château lors de visites guidées tous les jeudis de juin à août.
Une immersion passionnante dans le patrimoine local vous attend !
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Château d’Aurec Aurec-sur-Loire 43110 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 15 98 02 68 contact@chateaudaurec.fr
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English :
This summer, come discover the castle’s history on guided tours every Thursday from June through August.
A fascinating journey into the local heritage awaits you!
L’événement Visite guidée du château d’Aurec Aurec-sur-Loire a été mis à jour le 2026-07-10 par Office de Tourisme Loire Semène
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