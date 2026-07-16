Visite guidée du château de Chanzeaux (extérieure et intérieure), Château de Chanzeaux, Chemillé-en-Anjou
samedi 19 septembre 2026 · Château de Chanzeaux · Chemillé-en-Anjou
Informations pratiques
Visite guidée du château de Chanzeaux (extérieure et intérieure) 19 et 20 septembre Château de Chanzeaux Maine-et-Loire
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00
Visite guidée de jour du château de Chanzeaux (extérieure et intérieure)
Sans doute le plus bel écrin néogothique de l’Anjou…
Au cours d’une visite guidée d’une heure, vous allez découvrir la transformation d’une maison bourgeoise de style directoire en un château de style néogothique angevin dans un écrin de verdure constitué par le parc de 33 hectares qui l’entoure.
Cette métamorphose menée par Rose et Théodore de Quatrebarbes entre 1846 et 1848 avec l’aide de l’architecte René Hodé est aussi l’occasion de raconter la grande et la petite histoire de l’Anjou.
À cette occasion la Galerie est mise en lumière par un procédé d’éclairage magnifiant les couleurs des tableaux qui la couvrent entièrement. Une reprise vidéo des détails particulièrement marquants de ces tableaux est réalisée sur le billard transformé pour l’occasion en écran géant.
Château de Chanzeaux 2 rue du Val d’Hyrôme Chemillé-en-Anjou 49750 Chanzeaux Maine-et-Loire Pays de la Loire https://chateau-de-chanzeaux.com/ Un bijou du néogothique angevin qui a pour particularité d’abriter dans sa bibliothèque l’authentique plâtre de la statue du roi René réalisée par le sculpteur David d’Angers. Présence d’un parking.
Visite guidée de jour du château de Chanzeaux (extérieure et intérieure)
Guillaume Régnauld – Château de Chanzeaux©
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