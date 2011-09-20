Visite guidée du Château de Flers, Château de Flers, Villeneuve-d’Ascq

Informations pratiques

Visite guidée du Château de Flers 19 et 20 septembre Château de Flers Nord

Gratuit – sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Samedi 19 et dimanche 20 septembre, suivez le guide ! Le Château de Flers n’aura plus de secret pour vous.

Autrefois appelé « Ferme d’en Bas » en raison de sa position en bas du village de Flers, le Château de Flers a été construit en 1661 à l’emplacement de l’ancien logis des Seigneurs de Flers.

Sa construction en briques et en pierre ainsi que ses pignons « en pas de moineau » le rendent caractéristique de l’architecture flamande.

Grâce à d’énormes travaux de restauration entre 1986 et 1991, c’est aujourd’hui un fleuron du patrimoine villeneuvois.

Il est inscrit au titre des Monuments Historiques depuis 1951.

Horaires

Samedi 19 septembre à 14h.

Dimanche 20 septembre à 11h.

Rendez-vous devant le Château.

Sur inscription

https://reservations.villeneuvedascq.fr/event/jep-2026

Retrouvez toute la programmation du Château pour les JEP ici : https://urls.fr/Bd8xKU

Château de Flers Chemin du Chat Botté 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59491 Saint-Sauveur Nord Hauts-de-France https://www.villeneuvedascq.fr/histoire-du-chateau-de-flers [{« type »: « link », « value »: « https://reservations.villeneuvedascq.fr/event/jep-2026 »}] [{« link »: « https://reservations.villeneuvedascq.fr/event/jep-2025 »}, {« link »: « https://urls.fr/Bd8xKU »}] Construit en 1661, ce château est typique de l’architecture flamande du 17ème siècle. Il accueille aujourd’hui dans ses caves un musée.

Samedi 19 et dimanche 20 septembre, suivez le guide ! Le Château de Flers n’aura plus de secret pour vous. visite guidée patrimoine

Ville de Villeneuve d’Ascq