Visite guidée du château de Manuel de Locatel, Château de Manuel de Locatel, Albertville

Informations pratiques

Visite guidée du château de Manuel de Locatel 19 et 20 septembre Château de Manuel de Locatel Savoie

Limité à 18 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T11:45:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:45:00+02:00

Construit au XVIe siècle, le château est remanié au fil des époques. Accédez aux salles du rez-de-chaussée du corps de logis principal, observez le remarquable plafond peint du XVIIe siècle et découvrez l’histoire de ce monument.

Château de Manuel de Locatel Montée du château, 73200 Albertville, France Albertville 73200 Conflans Savoie Auvergne-Rhône-Alpes https://www.albertville.fr/mes-activites/activites-culturelles/ville-dart-et-dhistoire [{« type »: « link », « value »: « https://patrimoine-albertville.billetterie.museum/ »}] Construit au XVIe siècle par Jean Antoine de Locatel, noble marchand originaire de Bergame en Italie, le château est remanié au fil des siècles. Le plafond remarquable peint du XVIIe siècle, qui orne la grande salle, représente les environs de Conflans. Accédez aux salles du rez-de-chaussée du corps de logis principal et découvrez l’histoire et les évolutions de ce monument.

Seulement accessible en visite guidée selon la programmation du service Ville d’art et d’histoire.

Construit au XVIe siècle, le château est remanié au fil des époques. Accédez aux salles du rez-de-chaussée du corps de logis principal, observez le remarquable plafond peint du XVIIe siècle et de ce…

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