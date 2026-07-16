Visite guidée du château de Meung, Château-parc de Meung-sur-Loire, Meung-sur-Loire

Informations pratiques

Visite guidée du château de Meung 19 et 20 septembre Château-parc de Meung-sur-Loire Loiret

Sans inscription – dans la limite des places disponibles.

Départ à : 10h, 11h, 12h, 14h, 15h, 16h et 17h.

TARIF RÉDUIT POUR TOUS : 11€ – Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

En venant visiter le château vous contribuez aussi à sa sauvegarde !

Château-parc de Meung-sur-Loire 16 Place du Martroi, 45130 Meung-sur-Loire, France Meung-sur-Loire 45130 Loiret Centre-Val de Loire 0238443647 http://www.chateau-de-meung.com Premier château construit au milieu du XIIe siècle, à l’emplacement du cloître des chanoines de la collégiale Saint-Liphard. Il s’agit d’une tour carrée flanquant la face sud du clocher de la collégiale, elle-même cantonnée au sud de deux tours rondes. Au XIIIe siècle, le château est abandonné par les évêques d’Orléans et sert de prison. A partir de 1209, construction d’un château plus important, de plan rectangulaire, cantonné de quatre tours. La salle des gardes, la salle basse voûtée sur ogives, les souterrains et les caves sont les derniers éléments constituant le château du XIIIe siècle, palais épiscopal d’Orléans à l’époque. Durant la guerre de Cent ans, le château se transforme en forteresse et est délivré par Jeanne d’Arc le 14 juin 1429. A la fin du XVe siècle et au début du XVIe, édification d’un corps de bâtiment au nord, comprenant une tour avec pont-levis. A partir des guerres de Religion, le château est abandonné jusqu’au début du XVIIIe siècle. L’évêque Fleuriau d’Armenonville entreprend alors de transformer le château en résidence d’agrément. La partie centrale du corps principal est remplacée par une cour d’honneur bordée de pavillons d’angle. Les façades sont repercées symétriquement et rhabillées en style classique. Les tours sont également repercées et perdent leurs mâchicoulis. Au milieu du XVIIIe siècle, ajout d’une aile au sud-est avec un escalier desservant les étages de cette aile. En 1784, la chapelle est construite en style néo-classique, avec une statuaire réalisée par le sculpteur Delaistre. Les deux pavillons du parc sont contemporains de cette chapelle.

La visite vous mènera des greniers aux souterrains, vous faisant toucher du doigt la vie quotidienne au cœur d’un château des bords de Loire. Cette visite comporte par conséquent un certain nombre d’escaliers… Autoroute A10, sortie n°15. Parking : Devant le château ou en bord de Loire (2 mn à pied).

Départ toutes les heures pour une visite en compagnie d’un guide qui vous révèlera les secrets du château.

©Chateau de Meung