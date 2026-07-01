Visite guidée du château de Rousson, Château de Rousson, Rousson

Informations pratiques

Visite guidée du château de Rousson 19 et 20 septembre Château de Rousson Gard

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Le château de Rousson est une remarquable demeure des XVIe et XVIIe siècles, dominant le village de Rousson, au cœur des Cévennes.

Habité depuis plus de quatre siècles par la même lignée familiale, il a conservé son architecture d’origine, avec ses quatre tours, ses galeries intérieures et ses éléments défensifs typiques des châteaux languedociens.

Témoin des guerres de Religion, il accueillit notamment le cardinal de Richelieu en 1629, lors de la signature de la paix d’Alès. Il offre aujourd’hui un panorama exceptionnel sur les Cévennes, jusqu’à la Méditerranée.

Les visites seront assurées par Maëlys de Cabissole.

Château de Rousson 8, chemin du chateau, 30340 Rousson Rousson 30340 Gard Occitanie 0689918383 https://www.chateau-rousson.com Château de Rousson PARKING ACCES FACILE

Le château de Rousson est une remarquable demeure des XVIe et XVIIe siècles dominant le village de Rousson, au coeur des Cévennes.Habité depuis plus de quatre siècles par la même lignée familiale, il…

©selzer Bianca