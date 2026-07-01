Venez fêter la fin des festivités à Rousson., Espace Jean Jaures, Rousson

Informations pratiques

Venez fêter la fin des festivités à Rousson. Vendredi 21 août, 19h00 Espace Jean Jaures Gard

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-21T19:00:00+02:00 – 2026-08-21T23:59:00+02:00

Fin : 2026-08-21T19:00:00+02:00 – 2026-08-21T23:59:00+02:00

Espace Jean Jaures 1 rue Justin Agniel, 30340 Rousson Rousson 30340 Gard Occitanie

Dernière soirée des festivités de Rousson