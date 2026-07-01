Visite théâtralisée avec la compagnie « La Cortina », Église Saint-Martin, Rousson

Informations pratiques

Visite théâtralisée avec la compagnie « La Cortina » Dimanche 20 septembre, 10h00, 14h00, 15h10, 16h20 Église Saint-Martin Gard

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T10:45:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:20:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

La compagnie La Cortina vous propose une visite théâtralisée, immersive et humoristique, qui retracera l’histoire de Rousson et du château sous un angle décalé.

En costumes d’époque, les comédiens incarneront des personnages historiques ou imaginaires liés à l’histoire locale. Ils mêleront anecdotes historiques et touches d’humour pour rendre l’expérience à la fois divertissante et instructive.

Quatre représentations seront proposées, chacune à un horaire différent, pour une durée comprise entre 30 et 45 minutes.

Église Saint-Martin 1 Chemin du Plateau, 30340 Rousson, France Rousson 30340 Gard Occitanie 0466523215 https://www.cevennes-tourisme.fr/je-prepare/a-voir-a-faire/eglise-saint-martin-rousson-fr-3925826 Cette église du XIIe siècle se trouve aujourd’hui isolée, le centre de peuplement s’étant déplacé vers la plaine. Elle était le siège d’un prieuré qui dépendait du diocèse d’Uzès. En 1472, lorsque l’église Saint-Jean d’Alais fut érigée en collégiale, Rousson fut uni à ce nouveau chapitre. Par la suite, le prieur, désigné par le chapitre d’Alais, présentait son vicaire à la collation de l’évêque d’Uzès. La date de construction des bâtiments du prieuré (1617) se place dans la période de prospérité des revenus du prieuré. L’examen de l’ensemble des constructions fait apparaître plusieurs campagnes de construction. Au XIIe siècle, construction de la nef, de l’abside centrale et des deux absidioles qui terminent le transept. La couverture de la nef a entièrement été refaite vers le début du XVIIe siècle, sur des doubleaux postiches qui retombent, tantôt au droit des piliers, tantôt sur les reins des grandes arcades. A cette époque, la toiture a été surélevée et refaite en tuiles canal. Les deux chapelles qui ont été ajoutées au nord et au sud de la travée du fond, sont couvertes d’ogives d’apparence moderne. La salle basse qui relie le prieuré au fond de la nef est une construction moderne. La sacristie est une adjonction du XIXe siècle.

La compagnie « La Cortina » vous propose une visite théâtralisée, immersive, humorististe qui retracera l’histoire de Rousson et du château sous un angle décalé.

©bianca selzer