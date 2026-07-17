“Mémoire à partager” : Charbonnière, Jardins ethnobotaniques de La Gardie, Rousson
vendredi 18 septembre 2026 · Jardins ethnobotaniques de La Gardie · Rousson
Informations pratiques
“Mémoire à partager” : Charbonnière 18 – 20 septembre Jardins ethnobotaniques de La Gardie Gard
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T10:00:00+02:00 – 2026-09-18T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Jardins ethnobotaniques de La Gardie Chemin de Panissière, 30340 Rousson Rousson 30340 Gard Occitanie 06 78 55 02 40 https://jardinethno.fr https://www.facebook.com/ArcAvene/ [{« type »: « email », « value »: « jardins.ethno@wanadoo.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://jardinethno.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 23 45 67 89 »}]
Démonstration de vieux métiers autour du petit campement de vikings, exposition des outils du charbonnier, fabrication du charbon de bois, contes occitans.
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