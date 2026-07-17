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“Mémoire à partager” : Charbonnière, Jardins ethnobotaniques de La Gardie, Rousson

vendredi 18 septembre 2026 · Jardins ethnobotaniques de La Gardie · Rousson

“Mémoire à partager” : Charbonnière, Jardins ethnobotaniques de La Gardie, Rousson

Informations pratiques

Début
vendredi 18 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Jardins ethnobotaniques de La Gardie
Adresse
Chemin de Panissière, 30340 Rousson
Ville
30340 Rousson
Département
Gard
Tarif
Gratuit

“Mémoire à partager” : Charbonnière 18 – 20 septembre Jardins ethnobotaniques de La Gardie Gard

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T10:00:00+02:00 – 2026-09-18T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Jardins ethnobotaniques de La Gardie Chemin de Panissière, 30340 Rousson Rousson 30340 Gard Occitanie 06 78 55 02 40 https://jardinethno.fr https://www.facebook.com/ArcAvene/ [{« type »: « email », « value »: « jardins.ethno@wanadoo.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://jardinethno.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 23 45 67 89 »}]
Démonstration de vieux métiers autour du petit campement de vikings, exposition des outils du charbonnier, fabrication du charbon de bois, contes occitans.

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