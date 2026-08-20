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Visite guidée du château de Sauvan à Mane, chateau de sauvan a mane alpes de haute provence, Mane

samedi 19 septembre 2026 · chateau de sauvan a mane alpes de haute provence · Mane

Visite guidée du château de Sauvan à Mane, chateau de sauvan a mane alpes de haute provence, Mane

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
chateau de sauvan a mane alpes de haute provence
Adresse
Mane
Ville
31260 Mane
Département
Haute-Garonne

Visite guidée du château de Sauvan à Mane 19 et 20 septembre chateau de sauvan a mane alpes de haute provence Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T15:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T15:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Venez participer à l’une des visites guidées du Château de Sauven !
Pour les fans d’architecture et d’histoire, nous vous proposons le samedi et dimanche à 15h30, une visite guidée que vous ne pourrez pas oublier !

chateau de sauvan a mane alpes de haute provence Mane Mane 31260 Haute-Garonne Occitanie 6 70 03 27 04 http://chateaudesauvan.com [{« type »: « phone », « value »: « 04 92 75 10 02 »}] chateau du XVIII° siecle construit par les forbin Janson ,entierement meublé. Jardin a la française, Statut, piece d’eau Parking sur place
Venez participer à l’une des visites guidées du Château de Sauven !

© château de Sauvan

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