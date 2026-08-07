Informations pratiques

Mane

Concert Missa Monica

Mane Alpes-de-Haute-Provence

Tarif : 12 – 12 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-25 18:30:00

fin : 2026-10-25 20:00:00

Date(s) :

2026-10-25

Avec Missa Monica, le compositeur Baltazar Montanaro propose une œuvre

vocale et instrumentale conçue comme une main tendue entre les cultures et les spiritualités.

.

Mane 04300 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 75 70 50 info-salagon@le04.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

With *Missa Monica*, composer Baltazar Montanaro presents a

vocal and instrumental work conceived as a bridge between cultures and spiritual traditions.

L’événement Concert Missa Monica Mane a été mis à jour le 2026-08-07 par Département des Alpes-de-Haute-Provence