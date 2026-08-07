Concert Missa Monica Mane
dimanche 25 octobre 2026 · Mane
Informations pratiques
Mane
Concert Missa Monica
Mane Alpes-de-Haute-Provence
Tarif : 12 – 12 – 15 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-25 18:30:00
fin : 2026-10-25 20:00:00
Date(s) :
2026-10-25
Avec Missa Monica, le compositeur Baltazar Montanaro propose une œuvre
vocale et instrumentale conçue comme une main tendue entre les cultures et les spiritualités.
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Mane 04300 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 75 70 50 info-salagon@le04.fr
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English :
With *Missa Monica*, composer Baltazar Montanaro presents a
vocal and instrumental work conceived as a bridge between cultures and spiritual traditions.
L’événement Concert Missa Monica Mane a été mis à jour le 2026-08-07 par Département des Alpes-de-Haute-Provence
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