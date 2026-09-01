Journées Européennes du Patrimoine à Salagon Mane
samedi 19 septembre 2026 · Mane
Informations pratiques
Mane
Journées Européennes du Patrimoine à Salagon
Mane Alpes-de-Haute-Provence
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-19
Salagon vous accueille pour une nouvelle édition des Journées du patrimoine ! Visites guidées, spectacles, conférences et ateliers de découverte attendent petits et grands tout au long du weekend.
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Mane 04300 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 75 70 50 info-salagon@le04.fr
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English :
Salagon welcomes you to another edition of Heritage Days! Guided tours, performances, lectures, and hands-on workshops await visitors of all ages throughout the weekend.
L’événement Journées Européennes du Patrimoine à Salagon Mane a été mis à jour le 2026-08-24 par Département des Alpes-de-Haute-Provence
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