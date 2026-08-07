Stage de chants sacrés Géorgiens à Salagon Mane
vendredi 9 octobre 2026 · Mane
Informations pratiques
Mane
Stage de chants sacrés Géorgiens à Salagon
Mane Alpes-de-Haute-Provence
Tarif : 180 – 180 – 180 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-09 10:00:00
fin : 2026-10-10 17:00:00
Date(s) :
2026-10-09 2026-10-11
Trois jours pour explorer le geste vocal et la texture sonore collective aux côtés de Nicolas Leguet.
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Mane 04300 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 75 70 50 info-salagon@le04.fr
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English :
Three days to explore vocal expression and collective sound texture alongside Nicolas Leguet.
L’événement Stage de chants sacrés Géorgiens à Salagon Mane a été mis à jour le 2026-08-07 par Département des Alpes-de-Haute-Provence
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