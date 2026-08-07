Informations pratiques

Mane

Stage de chants sacrés Géorgiens à Salagon

Mane Alpes-de-Haute-Provence

Tarif : 180 – 180 – 180 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-09 10:00:00

fin : 2026-10-10 17:00:00

Date(s) :

2026-10-09 2026-10-11

Trois jours pour explorer le geste vocal et la texture sonore collective aux côtés de Nicolas Leguet.

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Mane 04300 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 75 70 50 info-salagon@le04.fr

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English :

Three days to explore vocal expression and collective sound texture alongside Nicolas Leguet.

L’événement Stage de chants sacrés Géorgiens à Salagon Mane a été mis à jour le 2026-08-07 par Département des Alpes-de-Haute-Provence