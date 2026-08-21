Visite guidée Salagon, un site des histoires, Salagon, musée et jardins, Mane

Informations pratiques

Visite guidée Salagon, un site des histoires Samedi 19 septembre, 10h30, 16h00 Salagon, musée et jardins Alpes-de-Haute-Provence

Limite à 30 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Au fil de 2000 ans d’histoire, le site de Salagon a connu toutes sortes d’usages : habitat néolithique, ferme gauloise, villa gallo-romaine, basilique funéraire dans l’Antiquité tardive, prieuré bénédictin, résidence de campagne, puis une ferme à nouveau, jouxtant l’église rendue au culte et classée Monument historique.

Salagon, musée et jardins Route de Salagon, 04300 Mane, France Mane 04300 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur 0492757050 http://musee-de-salagon.com Suivre la RN 100, direction Mane (à 3 km de Forcalquier). Parking y compris autocars, librairie, boutique, vente de plantes, aire de pique-nique. Anglais parlé.

Au fil de 2000 ans d’histoire, le site de Salagon a connu toutes sortes d’usages : venez les découvrir