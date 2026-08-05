Le Mois du Doc à Salagon Salagon, musée et jardins Mane

Informations pratiques

Mane

Le Mois du Doc à Salagon

Salagon, musée et jardins Le Prieuré Mane Alpes-de-Haute-Provence

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-22

fin : 2026-11-22

Date(s) :

2026-11-22

La médiathèque départementale s’associe à Salagon, pour vous proposer la diffusion d’un film documentaire dans le cadre du MOIS DU DOC.

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Salagon, musée et jardins Le Prieuré Mane 04300 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 75 70 50 info-salagon@le04.fr

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English :

The departmental media library joins Salagon in offering you the screening of a documentary film as part of the MOIS DU DOC.

L’événement Le Mois du Doc à Salagon Mane a été mis à jour le 2026-08-05 par Département des Alpes-de-Haute-Provence