Le Mois du Doc à Salagon Salagon, musée et jardins Mane
dimanche 22 novembre 2026 · Salagon, musée et jardins · Mane
Informations pratiques
Mane
Le Mois du Doc à Salagon
Salagon, musée et jardins Le Prieuré Mane Alpes-de-Haute-Provence
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-22
fin : 2026-11-22
Date(s) :
2026-11-22
La médiathèque départementale s’associe à Salagon, pour vous proposer la diffusion d’un film documentaire dans le cadre du MOIS DU DOC.
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Salagon, musée et jardins Le Prieuré Mane 04300 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 75 70 50 info-salagon@le04.fr
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English :
The departmental media library joins Salagon in offering you the screening of a documentary film as part of the MOIS DU DOC.
L’événement Le Mois du Doc à Salagon Mane a été mis à jour le 2026-08-05 par Département des Alpes-de-Haute-Provence
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