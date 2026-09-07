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Visite guidée du château de Vaurenard, Château de Vaurenard, Gleizé

samedi 19 septembre 2026 · Château de Vaurenard · Gleizé

Visite guidée du château de Vaurenard, Château de Vaurenard, Gleizé

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Château de Vaurenard
Adresse
Route départementale 504 69400 Gleizé
Ville
69400 Gleizé
Département
Rhône
Tarif
10 € par adulte / 5 € de 12 à 18 ans / Gratuit jusqu'à 12 ans

Visite guidée du château de Vaurenard 19 et 20 septembre Château de Vaurenard Rhône

10 € par adulte / 5 € de 12 à 18 ans /
Gratuit jusqu’à 12 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Vaurenard est une maison de famille habitée toute l’année. Relais de
chasse au XIVe siècle, elle s’est agrandie et transformée notamment au
XVIIIe avec la construction des communs puis au XIXe avec l’édification
d’une chapelle néogothique signée Tony Desjardin.

Château de Vaurenard Route départementale 504 69400 Gleizé Gleizé 69400 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes 04 74 66 01 78 Le château était à l’origine un rendez-vous de chasse (XIVe siècle), remanié au XVIIe puis agrandi au XVIIIe siècle. Chapelle néogothique de Tony Desjardin élevée en 1847. Jardin à la française néoclassique dessiné en 1913 par J. Linossier. D 504
Vaurenard est une maison de famille habitée toute l’année. Relais de

©Château de Vaurenard

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