Visite guidée du château de Vaurenard, Château de Vaurenard, Gleizé
samedi 19 septembre 2026 · Château de Vaurenard · Gleizé
Informations pratiques
Visite guidée du château de Vaurenard 19 et 20 septembre Château de Vaurenard Rhône
10 € par adulte / 5 € de 12 à 18 ans /
Gratuit jusqu’à 12 ans
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Vaurenard est une maison de famille habitée toute l’année. Relais de
chasse au XIVe siècle, elle s’est agrandie et transformée notamment au
XVIIIe avec la construction des communs puis au XIXe avec l’édification
d’une chapelle néogothique signée Tony Desjardin.
Château de Vaurenard Route départementale 504 69400 Gleizé Gleizé 69400 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes 04 74 66 01 78 Le château était à l’origine un rendez-vous de chasse (XIVe siècle), remanié au XVIIe puis agrandi au XVIIIe siècle. Chapelle néogothique de Tony Desjardin élevée en 1847. Jardin à la française néoclassique dessiné en 1913 par J. Linossier. D 504
Vaurenard est une maison de famille habitée toute l’année. Relais de
©Château de Vaurenard
À voir aussi à Gleizé (Rhône)
- Découverte du SAMU, du SMUR et des urgences de l’hôpital de Villefranche-sur-Saône Rendez-vous à l’entrée principale de l’hôpital de Villefranche-sur-Saône Gleizé 19 septembre 2026
- Visite de l’IRM de l’hôpital de Villefranche-sur-Saône Rendez-vous à l’entrée principale de l’hôpital de Villefranche-sur-Saône Gleizé 19 septembre 2026
- Visite du bloc d’endoscopie, de l’unité de chirurgie ambulatoire et de la salle de surveillance post-interventionnelle de l’hôpital de Villefranche-sur-Saône Plateau d’Ouilly Gleizé 19 septembre 2026
- Visite du plateau de rééducation de l’hôpital de Villefranche-sur-Saône Rendez-vous à l’entrée principale de l’hôpital de Villefranche-sur-Saône Gleizé 19 septembre 2026
- Visite du laboratoire de l’hôpital de Villefranche-sur-Saône Rendez-vous à l’entrée principale de l’hôpital de Villefranche-sur-Saône Gleizé 19 septembre 2026