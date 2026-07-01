Visite guidée du château familial historique d’Hervé Bazin, Château du Patys – Maison-musée Hervé Bazin, Segré-en-Anjou Bleu
samedi 19 septembre 2026 · Château du Patys - Maison-musée Hervé Bazin · Segré-en-Anjou Bleu
Informations pratiques
Visite guidée du château familial historique d’Hervé Bazin 19 et 20 septembre Château du Patys – Maison-musée Hervé Bazin Maine-et-Loire
12 € par adulte – 6 € par enfant (gratuit moins de 7 ans) – 50 personnes maximum
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00
Visite guidée par le propriétaire: prévoir environ 2 heures dont 1 heure commentée au rdc suivie de la visite libre de l’étage.
En parcourant une vingtaine de pièces du château, toutes meublées et décorées, vous découvrirez l’atmosphère suranée de Vipère au poing et sentirez la présence de Folcoche roder dans les couloirs. En fin de parcours, une salle contemporaine présente l’ensemble de l’oeuvre de l’écrivain.
Château du Patys – Maison-musée Hervé Bazin 748 Route du Patys, 49500 Segré-en-Anjou Bleu, France Segré-en-Anjou Bleu 49500 Marans Maine-et-Loire Pays de la Loire 0241264749 https://www.chateaudupatys.com [{« type »: « link », « value »: « http://www.chateaudupatys.com »}] En parcourant une vingtaine de pièces du château, toutes meublées et décorées, des salons bourgeois du rez-de-chaussée jusqu’aux chambres mansardées des enfants, vous découvrirez l’atmosphère surannée dans laquelle a grandi Hervé Bazin et revivrez son fameux roman Vipère au poing. En fin de parcours, une salle contemporaine présente l’ensemble de la vie et de l’œuvre de l’écrivain, et une librairie propose divers ouvrages. Parking 40 places et autocars.
Visite guidée par le propriétaire: prévoir environ 2 heures dont 1 heure commentée au rdc suivie de la visite libre de l’étage.
© Château du Patys
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