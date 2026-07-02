Visite guidée du château familial historique d’Hervé Bazin, Château du Patys – Maison-musée Hervé Bazin, Segré-en-Anjou Bleu

Informations pratiques

Visite guidée du château familial historique d’Hervé Bazin Dimanche 20 septembre, 10h00, 14h00 Château du Patys – Maison-musée Hervé Bazin Maine-et-Loire

L’ensemble du rdc est accessible aux PMR. Une vidéo de la visite scénarisée de l’ensemble du château d’une durée de 15 minutes sera diffusée sur un écran dédié permettant aux visiteurs ne pouvant accéder à l’étage de visualiser la totalité du lieu.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Demeure familiale historique d’Hervé Bazin et cadre de l’intrigue de son célèbre « Vipère au poing ». En parcourant une vingtaine de pièces du château, toutes meublées et décorées, vous revivrez le roman et découvrirez également les ancêtres de l’écrivain ainsi que l’ensemble de son œuvre.

Dimanche

• Visite guidée uniquement à 10h et 14h

(Durée : 2h)

• Tarifs JEP préférentiels à 12 € / 6 € pour les enfants

• Visite libre de 15h à 19h (Durée : 1h)

• Accès PMR au rez-de-chaussée, diffusion d’une vidéo de la visite de l’étage

• Jauge limitée – Réservation obligatoire sur www.chateaudupatys.com

Château du Patys – Maison-musée Hervé Bazin 748 Route du Patys, 49500 Segré-en-Anjou Bleu, France Segré-en-Anjou Bleu 49500 Marans Maine-et-Loire Pays de la Loire 0241264749 https://www.chateaudupatys.com [{« link »: « http://www.chateaudupatys.com »}] En parcourant une vingtaine de pièces du château, toutes meublées et décorées, des salons bourgeois du rez-de-chaussée jusqu’aux chambres mansardées des enfants, vous découvrirez l’atmosphère surannée dans laquelle a grandi Hervé Bazin et revivrez son fameux roman Vipère au poing. En fin de parcours, une salle contemporaine présente l’ensemble de la vie et de l’œuvre de l’écrivain, et une librairie propose divers ouvrages. Parking 40 places et autocars.

Demeure familiale historique d’Hervé Bazin et cadre de l’intrigue de son célèbre « Vipère au poing ». En parcourant une vingtaine de pièces du château, toutes meublées et décorées, vous revivrez le …

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