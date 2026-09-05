Visite guidée du Château fort – Musée Pyrénéen : « secrets archéologiques », Château fort-Musée Pyrénéen, Lourdes
samedi 19 septembre 2026 · Château fort-Musée Pyrénéen · Lourdes
Informations pratiques
Visite guidée du Château fort – Musée Pyrénéen : « secrets archéologiques » 19 et 20 septembre Château fort-Musée Pyrénéen Hautes-Pyrénées
Gratuit, sur inscription.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T10:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T15:00:00+02:00
Comme un archéologue du bâti, venez découvrir ou redécouvrir l’histoire millénaire du Château fort de Lourdes, grâce aux témoignages encore présents sur ses murs.
Château fort-Musée Pyrénéen 25 Rue du Fort, 65100 Lourdes, France Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie 0562423737 http://www.chateaufort-lourdes.fr [{« type »: « phone », « value »: « 0562423737 »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.chateaufort-lourdes.fr »}, {« owner »: {« uid »: 29606087, « type »: « user »}, « lastProcessedAt »: « 2026-09-05T17:05:39.191Z », « data »: [{« eventDuration »: « 110 », « bookingContact »: « chateaufort.museepyreneen@ville-lourdes.fr », « response »: {« locatedAt »: {« city »: « Lourdes », « street »: « 25 Rue du Fort », « latitude »: 43.096353, « postalCode »: « 65100 », « longitude »: -0.048462}, « passId »: 434945987, « isPending »: false, « addressId »: 14815}, « venueId »: 151931, « description »: « linked desc », « category »: « VISITE_GUIDEE », « operation »: « create », « appliedAt »: « 2026-09-05T17:05:38.643Z », « duo »: true}, {« priceCategories »: [{« price »: 0, « label »: « Tarif unique », « id »: 0}], « response »: {« priceCategories »: [{« passId »: 2573590, « id »: 0}]}, « operation »: « create », « appliedAt »: « 2026-09-05T17:05:38.741Z »}, {« response »: {« dates »: [{« passId »: 485429755, « id »: 1}]}, « dates »: [{« quantity »: 20, « priceCategoryId »: 0, « timingId »: 1789821000000, « id »: 1}], « operation »: « create », « appliedAt »: « 2026-09-05T17:05:39.190Z »}], « service »: « passCulture », « type »: « link », « value »: « https://passculture.app/offre/434945987 »}] Édifié sur un piton rocheux, comme en lévitation entre ciel et terre, le château fort – Musée Pyrénéen de Lourdes domine avec majesté la cité mariale.
Avec plus de mille ans d’histoire, ce grand vaisseau de pierre invite à voyager dans le temps. Tour à tour résidence comtale, place forte, prison royale et caserne, le château fort a su braver le temps et d’innombrables assauts pour devenir aujourd’hui musée Pyrénéen.
Comme un archéologue du bâti, venez découvrir ou redécouvrir l’histoire millénaire du Château fort de Lourdes, grâce aux témoignages encore présents sur ses murs.
© Yohan Espiaube
À voir aussi à Lourdes (Hautes-Pyrénées)
- Conférence Appel d’Air George Sand aux Pyrénées en 1825 Avenue Maréchal Foch Lourdes 17 septembre 2026
- Concert Barrut, polyphonie et percussions occitanes LOURDES Lourdes 18 septembre 2026
- Journées Européennes du Patrimoine partout à Lourdes Lourdes 19 septembre 2026
- Origami : fabrique ta sonnaille !, Château fort-Musée Pyrénéen, Lourdes 19 septembre 2026
- Visite libre du Château fort – Musée Pyrénéen, Château fort-Musée Pyrénéen, Lourdes 19 septembre 2026