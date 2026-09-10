Visite guidée du château médiéval de Brie-Comte-Robert, Château de Brie-Comte-Robert – Centre d’interprétation du patrimoine, Brie-Comte-Robert

Informations pratiques

Visite guidée du château médiéval de Brie-Comte-Robert 19 et 20 septembre Château de Brie-Comte-Robert – Centre d’interprétation du patrimoine Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T17:30:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Construit en 1160…

Venez découvrir ou redécouvrir l’histoire du château médiéval de Brie-Comte-Robert !

Construit en 1160 par le comte Robert, frère cadet du roi de France Louis VII, le château trône fièrement au coeur de la ville depuis des siècles.

Profitez d’un accès privilégié à des anecdotes inédites, car vous effectuerez la visite en compagnie d’un(e) bénévole passioné(e) par l’histoire de ce château briard .

Cette rencontre sera également l’occasion d’échanger sur les méthodes de restauration et de conservation de l’édifice.

Vous découvrirez notamment comment l’association les Amis du Vieux Château de Brie-Comte-Robert, en charge de l’étude archéologique et de la sauvegarde du monument organise des ateliers de taille de pierre et de maçonnerie médiévale accessibles à tous pour remonter le logis seigneurial.

Informations pratiques :

Départs : samedi 19 septembre à 14h, 15h30 et 17h, dimanche 20 septembre à 11h, 16h et 17h30.

Durée : 1h30.

Rendez-vous : Dans la cour du château (77170 Brie-Comte-Robert).

Château de Brie-Comte-Robert – Centre d’interprétation du patrimoine Rue du Chateau, 77170 Brie-Comte-Robert, France Brie-Comte-Robert 77170 Seine-et-Marne Île-de-France 0164056331 http://amisduvieuxchateau.org Construit à la fin du XIIe siècle par Robert Ier de Dreux, frère du roi Louis VII, son originalité réside principalement dans son architecture, novatrice pour l’époque. Il est connu notamment pour avoir appartenu à la reine Jeanne d’Évreux, épouse de Charles IV le Bel, de 1319 à 1370. Propriété communale depuis 1923, il fait l’objet d’un programme de remise en valeur depuis 1982 qui intègre à la fois un chantier archéologique et des mesures de restauration. Le mobilier découvert sur le site est aujourd’hui exposé à l’intérieur du Centre d’Interprétation du Patrimoine, bâtiment contemporain construit dans l’enceinte du château en 2005. Mercredi de 14h à 17h. Samedi de 14h30 à 18h. Dimanche de 10h à 12h30 et de 14h30 à 18h. Entrée libre.

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