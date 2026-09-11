Visite guidée du cimetière monumental, Cimetière monumental, Rouen
dimanche 20 septembre 2026 · Cimetière monumental · Rouen
Informations pratiques
Visite guidée du cimetière monumental Dimanche 20 septembre, 14h30 Cimetière monumental Seine-Maritime
Durée 2h.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00
Le Cimetière Monumental de Rouen
Ce « Père-Lachaise » normand offre, avec les tombeaux des célébrités rouennaises, un exceptionnel ensemble d’architecture et d’art funéraire
Cimetière monumental Rue du Mesnil Grémichon, 76000 Rouen Rouen 76161 Quartier Châtelet / Lombardie / Sapins Seine-Maritime Normandie 02 35 70 19 69 http://www.monuments-rouennais.fr L’un des « cimetières remarquables d’Europe ». Bus à proximité
Le Cimetière Monumental de Rouen
©JP. Chaline
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