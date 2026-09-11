Visite guidée du cimetière monumental, Cimetière monumental, Rouen

Informations pratiques

Visite guidée du cimetière monumental Dimanche 20 septembre, 14h30 Cimetière monumental Seine-Maritime

Durée 2h.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Le Cimetière Monumental de Rouen

Ce « Père-Lachaise » normand offre, avec les tombeaux des célébrités rouennaises, un exceptionnel ensemble d’architecture et d’art funéraire

Cimetière monumental Rue du Mesnil Grémichon, 76000 Rouen Rouen 76161 Quartier Châtelet / Lombardie / Sapins Seine-Maritime Normandie 02 35 70 19 69 http://www.monuments-rouennais.fr L’un des « cimetières remarquables d’Europe ». Bus à proximité

Le Cimetière Monumental de Rouen

©JP. Chaline