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Visite guidée du cimetière monumental, Cimetière monumental, Rouen

dimanche 20 septembre 2026 · Cimetière monumental · Rouen

Visite guidée du cimetière monumental, Cimetière monumental, Rouen

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Cimetière monumental
Adresse
Rue du Mesnil Grémichon, 76000 Rouen
Ville
76161 Rouen
Département
Seine-Maritime
Tarif
Durée 2h.

Visite guidée du cimetière monumental Dimanche 20 septembre, 14h30 Cimetière monumental Seine-Maritime

Durée 2h.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Le Cimetière Monumental de Rouen
Ce « Père-Lachaise » normand offre, avec les tombeaux des célébrités rouennaises, un exceptionnel ensemble d’architecture et d’art funéraire

Cimetière monumental Rue du Mesnil Grémichon, 76000 Rouen Rouen 76161 Quartier Châtelet / Lombardie / Sapins Seine-Maritime Normandie 02 35 70 19 69 http://www.monuments-rouennais.fr L’un des « cimetières remarquables d’Europe ». Bus à proximité
Le Cimetière Monumental de Rouen

©JP. Chaline

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