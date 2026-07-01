Visite guidée du Cinéduc, Espace Berlioz, Plombières-les-Bains
samedi 19 septembre 2026 · Espace Berlioz · Plombières-les-Bains
Informations pratiques
Visite guidée du Cinéduc 19 et 20 septembre Espace Berlioz Vosges
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00
Après trois années de silence, le Cinéduc retrouve son public grâce à un vaste chantier de réhabilitation mené par la troupe de comédiens amateurs qui occupe les lieux. Cette salle de spectacle, dont l’histoire débute en 1888, révèle à nouveau son caractère et son ambiance singulière. Au fil d’une visite commentée d’une heure, plongez dans l’évolution de ce lieu culturel emblématique, entre souvenirs, architecture et renaissance d’un patrimoine vivant.
Espace Berlioz Place Maurice Janot, 88370 Plombières Plombières-les-Bains 88370 Vosges Grand Est L’ancien casino de Plombières-les-Bains, reconstruit en 1905, rouvre ses portes à la suite d’une importante campagne de rénovation.
Après trois années de silence, le Cinéduc retrouve son public grâce à un vaste chantier de réhabilitation mené par la troupe de comédiens amateurs qui occupe les lieux. Cette salle de spectacle, dont…
©Maire de Plombières les bains
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