Visite guidée du coeur historique de Saint-Brieuc, Office de Tourisme de la Baie de Saint-Brieuc, Saint-Brieuc

samedi 19 septembre 2026 · Office de Tourisme de la Baie de Saint-Brieuc · Saint-Brieuc

Informations pratiques

Visite guidée du coeur historique de Saint-Brieuc Samedi 19 septembre, 10h00 Office de Tourisme de la Baie de Saint-Brieuc Côtes-d’Armor

Sur réservation à l’office de tourisme de la Baie de Saint-Brieuc / 20 personnes maximum.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

La visite commentée vous plonge dans l’histoire ancienne de la cité briochine.

Suivez l’évolution de cette fondation monastique en évêché médiéval dans le quartier de la cathédrale Saint-Etienne.

Entre monuments sacrés et maisons à pans de bois, votre regard s’attardera sur les joyaux décoratifs de ces robustes bâtisses aux décors gothiques et renaissants. Vous y décrypterez leurs façades sculptées, enseignes et ornements, témoignages précieux des savoir-faire bretons.

Office de Tourisme de la Baie de Saint-Brieuc 2 quater rue des lycéens martyrs, 22000, Saint-Brieuc Saint-Brieuc 22000 Côtes-d’Armor Bretagne 0296333250 http://www.baiedesaintbrieuc.com https://fr-fr.facebook.com/baiedesaintbrieuc/;https://www.instagram.com/baiedesaintbrieuc/?hl=fr;https://www.pinterest.fr/baiedesaintbrieuc/ [{« type »: « link », « value »: « https://reservation.elloha.com?IdPublication=707961c2-2e18-4ef8-bde4-db1d7122036c&culture=fr-FR&idoi=00e90af0-e85a-4699-a3b7-796b1c8a6cbd&idPrestation=e5b36036-6921-48f6-9117-227e9a2cb2e0&searchFirstAvailableDates=1 »}]

La visite commentée vous plonge dans l’histoire ancienne de la cité briochine.

©OTBSB