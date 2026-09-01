Visite guidée du Conseil départemental de Tarn-et-Garonne, Conseil départemental de Tarn-et-Garonne, Montauban

Informations pratiques

Visite guidée du Conseil départemental de Tarn-et-Garonne Samedi 19 septembre, 15h00 Conseil départemental de Tarn-et-Garonne Tarn-et-Garonne

Places limitées, gratuit, sur réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

À l’occasion des Journées du Patrimoine, venez découvrir le Conseil départemental de Tarn-et-Garonne lors d’une visite guidée proposée par Annabelle Couty, directrice de Tarn-et-Garonne Arts & Culture.

Conseil départemental de Tarn-et-Garonne 100 boulevard Hubert Gouze 82000 Montauban Montauban 82000 Sapiac Tarn-et-Garonne Occitanie https://www.tarnetgaronne.fr/ [{« type »: « email », « value »: « actionculturelle@tgac.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 67 05 51 22 »}, {« owner »: {« uid »: null, « type »: « user »}, « lastProcessedAt »: « 2026-09-01T22:21:57.077Z », « data »: [{« eventDuration »: 60, « bookingContact »: « actionculturelle@tgac.fr », « response »: {« passId »: 434134905, « isPending »: false, « addressId »: 398499}, « venueId »: 151931, « description »: « A l’occasion des Journu00e9es du Patrimoine, venez du00e9couvrir le Conseil du00e9partemental de Tarn-et-Garonne lors d’une visite guidu00e9e proposu00e9e par Annabelle Couty, directrice de Tarn-et-Garonne Arts & Culture. », « bookingEmail »: « actionculturelle@tgac.fr », « category »: « VISITE_GUIDEE », « operation »: « create », « appliedAt »: « 2026-09-01T10:13:51.986Z », « duo »: true}, {« priceCategories »: [{« price »: 0, « label »: « Tarif unique », « id »: 0}], « response »: {« priceCategories »: [{« passId »: 2567169, « id »: 0}]}, « operation »: « create », « appliedAt »: « 2026-09-01T10:13:52.073Z »}, {« response »: {« dates »: [{« passId »: 484563084, « id »: 1}]}, « dates »: [{« quantity »: 20, « priceCategoryId »: 0, « timingId »: 1789822800000, « id »: 1}], « operation »: « create », « appliedAt »: « 2026-09-01T10:13:52.203Z »}, {« response »: {« locatedAt »: {« city »: « Montauban », « street »: « 100 boulevard Hubert Gouze », « latitude »: 44.00704, « postalCode »: « 82000 », « longitude »: 1.36076}, « addressId »: 398499}, « venueId »: 151931, « operation »: « update », « appliedAt »: « 2026-09-01T22:21:57.076Z »}], « service »: « passCulture », « type »: « link », « value »: « https://passculture.app/offre/434134905 »}]

À l’occasion des Journées du Patrimoine, venez découvrir le Conseil départemental de Tarn-et-Garonne lors d’une visite guidée proposée par Annabelle Couty, directrice de Tarn-et-Garonne Arts &…

© Département de Tarn-et-Garonne