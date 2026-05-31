Visite guidée du cotre pilote havrais de 1894 Marie-Fernand, Remorqueur USST 488, Le Havre

Visite guidée du cotre pilote havrais de 1894 Marie-Fernand 19 et 20 septembre Remorqueur USST 488 Seine-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Venez découvrir le plus vieux bateau de travail de France, le côtre pilote havrais Marie-Fernand, pour une visite commentée du pont et du carré. Les bénévoles de l’association vous accueilleront dans une ambiance historique passionnante : anecdotes, récits audio, démonstrations de matelotage… Une expérience parfaite de 7 à 77 ans !

Remorqueur USST 488 Pointe de l’Escaut, chaussée Pondichéry, 76600 le Havre Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie 06 34 75 33 07 https://remorqueurst488.wixsite.com/remorqueur-usst488 Le remorqueur USST 488 a été construit aux États-Unis en 1944 et est arrivé au Havre au mois d’octobre de la même année, pour être utilisé par le « 16th Port of Embarkation », nom donné par l’armée américaine au port du Havre. Il assiste alors les cargos « Liberty ships », qui débarquent matériel et troupes pour le ravitaillement du front. Il est également utilisé pour la manœuvre des pontons-grues, employés au renflouement des épaves et à la reconstruction du port.

Revendu par les surplus lors du départ de l’armée américaine, il est ensuite utilisé par le Port autonome du Havre, au service du dragage. Il est désarmé en 1989 et reste à quai, en attente de démolition, jusqu’en 1993, date à laquelle notre association se crée et le prend en charge pour le sauvegarder. Il est classé monument historique maritime depuis 1997.

Depuis, de nombreux membres de l’association ont œuvré — et œuvrent toujours — à sa sauvegarde, à sa restauration et à sa conservation. Il est l’un des derniers témoins de la présence américaine au Havre pendant la Seconde Guerre mondiale.

Avec le bateau-feu, il constitue un emblème du port du Havre. Stationnements gratuits à proximité.

Venez découvrir le plus vieux bateau de travail de France, le côtre pilote havrais Marie-Fernand, pour une visite commentée du pont et du carré. Les bénévoles de l’association vous accueilleront dans…

© Veronique Servel