Visite guidée du domaine de Bonnier de la Mosson, Domaine du château de Bonnier de la Mosson, Montpellier

Informations pratiques

Visite guidée du domaine de Bonnier de la Mosson 19 et 20 septembre Domaine du château de Bonnier de la Mosson Hérault

Gratuit, réservation obligatoire.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Partez à la découverte des vestiges d’un monument d’exception et explorez son grand salon, ses statues, ses terrasses ainsi que son spectaculaire buffet d’eau. Cette visite vous invite à revivre le faste d’un lieu remarquable et à apprécier la richesse de son architecture et de ses aménagements paysagers.

Domaine du château de Bonnier de la Mosson Route de Lodève, 34080 Montpellier, France Montpellier 34080 Mosson Hérault Occitanie +33467347000 https://www.montpellier-tourisme.fr/sejourner/loisirs-et-activites/patrimoine-et-musees/tout-le-patrimoine-musees-monuments/domaine-du-chateau-de-bonnier-de-la-mosson-montpellier-fr-3835521 [{« type »: « link », « value »: « https://www.billetweb.fr/visite-guidee-du-domaine-de-bonnier-de-la-mosson »}] Le château de Joseph Bonnier de la Mosson, trésorier de la Bourse et conseiller à la Cour des comptes, fut construit en 1723. La mort prématurée de son fils Joseph II alors propriétaire en 1744, conduisit sa veuve à vendre cette somptueuse folie qui sera peu à peu démantelée.

Seuls subsistent de cette demeure les éléments de la décoration intérieure du salon de musique, les gypseries, le pavillon central, le buffet d’eau et quelques statues de la terrasse.

Avec un peu d’imagination, plongez au cœur de ce château mêlant joyaux et grandeurs du XVIIIe siècle.

Le château est ouvert uniquement lors de visites guidées.

Visitez les vestiges d’un monument d’exception et son grand salon, ses statues, ses terrasses et son buffet d’eau grandiose.

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