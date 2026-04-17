Visite guidée du domaine des 3B et initiation à la cuisine des épluchures Le domaine des 3 B Istres

Istres

Visite guidée du domaine des 3B et initiation à la cuisine des épluchures

Samedi 30 mai 2026 de 10h à 11h30. Le domaine des 3 B 27 Chemin du Mas d’amphoux Istres Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 10:00:00

fin : 2026-05-30 11:30:00

Date(s) :

2026-05-30

Durant cette visite, Brigitte vous fera découvrir les coulisses d’une exploitation en maraichage biologique et vous initiera à la cuisine des épluchures.

Venez visiter le domaine des 3B, maraicher sur Entressen, pour connaître les secrets d’une agriculture permettant l’épanouissement de la biodiversité.

Comment concilier agriculture biologique et biodiversité ? C’est ce que s’évertue à faire le Domaine des 3B à Entressen avec une gestion respectueuse de l’environnement. Venez visiter le domaine pour connaître les secrets d’une agriculture permettant l’épanouissement de la biodiversité. Refuge LPO, Brigitte vous présentera aussiles mécanismes mises en place pour favoriser et préserver la biodiversité sur le domaine.



La visite se prolonge par un atelier consacré à la cuisine des épluchures. Une approche concrète pour apprendre à valoriser les déchets alimentaires, réduire le gaspillage et repartir avec des idées simples à reproduire au quotidien. .

Le domaine des 3 B 27 Chemin du Mas d’amphoux Istres 13118 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 81 76 00 tourisme@istres.fr

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English :

During this visit, Brigitte will show you the behind-the-scenes of an organic vegetable farm and introduce you to peel-based cooking.

L’événement Visite guidée du domaine des 3B et initiation à la cuisine des épluchures Istres a été mis à jour le 2026-04-09 par Office de Tourisme d’Istres