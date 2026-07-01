Visite guidée du donjon des Comtes de Champagne à Chaumont, Donjon des Comtes de Champagne, Chaumont

Informations pratiques

Visite guidée du donjon des Comtes de Champagne à Chaumont 19 et 20 septembre Donjon des Comtes de Champagne Haute-Marne

19

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Trois niveaux de visite avec des espaces scéniques permettant de découvrir le Moyen Âge.

Exposition sur les graffiti.

Donjon des Comtes de Champagne 23 rue du Palais, 52000 Chaumont Chaumont 52000 Haute-Marne Grand Est 07 86 26 99 64 Élevé sur un éperon naturel dominant la vallée de la Suize, le donjon est le seul vestige du château des comtes de Champagne, berceau de la ville. Haute de 19m, cette tour carrée a conservé son apparence médiévale avec une épaisseur de murs qui varie de 2,60m à la base à 1,50m au sommet. Le bossage des pierres dans la partie inférieure indique une datation tardive : deuxième moitié du XIIe siècle.

À l’origine, ouvrage défensif construit par le seigneur du château, autrefois surmonté d’un hourd, il sert par la suite, de prison jusqu’en 1886. De cette époque, subsistent des inscriptions gravées sur les murs. Le musée d’art et d’histoire de la ville de Chaumont se trouve à ses pieds. Il est inscrit au titre des monuments historiques depuis 1926.

L’association Médiévalys le met en valeur grâce à un jardin médiéval et, prochainement, par l’ouverture à la visite de ses salles.

Visite decouverte du donjon de Chaumont

©medievalys