Visite guidée du donjon, Donjon de Rouen, Rouen

Informations pratiques

Visite guidée du donjon 19 et 20 septembre Donjon de Rouen Seine-Maritime

Durée 30 min, 15 pers. max, réservation à partir de début sept, non accessible PMR.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T10:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Accompagnés d’un médiateur, découvrez le Donjon de Rouen comme vous ne l’avez jamais vu. Plongez au cœur d’une forteresse médiévale reconstituée et remontez le temps jusqu’en 1210, aux origines du Château de Philippe Auguste.

Au fil des étages, explorez les différents espaces de vie du château et découvrez les objets, le mobilier et les savoir-faire qui rythmaient le quotidien au Moyen Âge. Ici, vous pouvez toucher, manipuler et expérimenter les éléments présentés pour une immersion totale.

Entre anecdotes historiques et secrets du monument, cette visite guidée vous offre un éclairage privilégié sur la vie au 13ème siècle.

Donjon de Rouen Rue du Donjon, 76000 Rouen, France Rouen 76000 Quartier Vieux-Marché Cathédrale Seine-Maritime Normandie 0235524800 https://www.donjonderouen.com [{« type »: « link », « value »: « https://rouen-sitesetmonuments.tickeasy.com/fr-FR/accueil »}] Au XIIIe siècle, le roi Philippe Auguste fait construire à Rouen une impressionnante forteresse dont le Donjon est aujourd’hui l’unique vestige. Résidence royale et siège des fonctions administratives, le château de Rouen domine la ville pendant près de 5 siècles et joue un rôle majeur durant la guerre de Cent Ans et les guerres de religion.

Jeanne d’Arc fut interrogée dans cette tour. TEOR T4 Arrêt Gare-rue Verte. Ligne Fast F2 et F7 Arrêt Gare-rue Verte. Bus 11 et 22 Arrêt Gare-rue Verte. Stations Cy’Clic Gare, Square Verdrel / Beaux-Arts. Métro Arrêt à Gare-rue Verte. Parkings payants à proximité : Gare-rue Verte, Espace du Palais.

Accompagnés d’un médiateur, découvrez le Donjon de Rouen comme vous ne l’avez jamais vu. Plongez au cœur d’une forteresse médiévale reconstituée et remontez le temps jusqu’en 1210, aux origines du de…

©Alan Aubry – Métropole Rouen Normandie