Visite guidée du donjon du château fort de Sedan, Château fort de Sedan, Sedan

Visite guidée du donjon du château fort de Sedan Samedi 13 juin, 11h00, 14h00, 15h00 Château fort de Sedan Ardennes

limité à 18 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-13T11:00:00+02:00 – 2026-06-13T12:00:00+02:00

Fin : 2026-06-13T15:00:00+02:00 – 2026-06-13T16:00:00+02:00

« Le donjon du château fort de Sedan : restauration et archéologie du bâti »

Renseignements et réservation obligatoire auprès de la Maison du Patrimoine de la Ville de Sedan

03.24.27.84.85

patrimoine@ville-sedan.fr

RDV dans la cour du château fort

Gratuit

Prendre de bonnes chaussures pour monter les marches.

Château fort de Sedan Cour du château 08200 Sedan Sedan 08200 Ardennes Grand Est 03 24 29 98 80 http://www.chateau-fort-sedan.fr [{« link »: « mailto:patrimoine@ville-sedan.fr »}] Le château fort de Sedan est la plus grande forteresse d’Europe. Construit à partir de 1424 sur plus d’un siècle et demi, il se déploie sur 35 000 m². Une partie des collections du Musée municipal de Sedan, créé en 1879, présente l’histoire de la principauté de Sedan jusqu’en 1642, lors du rattachement à la France, et les grands événements et personnages sedanais jusqu’à la guerre de 1870-1871. A34 sortie 4 ou 3 suivre la direction Sedan Centre / Sedan Château

Gare de Sedan : château à 25 min à pied

Voie verte : château à 10 min en vélo

Bus de la communauté d’agglomération Ardenne Métropole

« Le donjon du château fort de Sedan : restauration et archéologie du bâti »

© Musée du château fort / Ville de Sedan