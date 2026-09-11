Visite guidée du fil, salle de concert : des coulisses, aux studios, à la scène !, Le Fil, Saint-Étienne
samedi 19 septembre 2026 · Le Fil · Saint-Étienne
Informations pratiques
Visite guidée du fil, salle de concert : des coulisses, aux studios, à la scène ! 19 et 20 septembre Le Fil Loire
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
L’équipe du fil vous fait visiter les coulisses de votre salle !
Des studios de répétition aux loges, en passant par l’arrière de la scène, vous découvrirez tout d’une salle de concerts.
Les visites durent environ 1h et permettent également de connaître l’histoire de ce lieu, son fonctionnement, les métiers qui y sont liés et aussi de découvrir comment on programme et comment on accueille un artiste, et toute l’organisation autour d’un concert !
Le Fil 20 boulevard Thiers, 42000 Saint-Étienne, France Saint-Étienne 42000 Loire Auvergne-Rhône-Alpes http://www.le-fil.com/ [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.le-fil.com/agenda/682-JOURNEES-EUROPEENNES-DU-PATRIMOINE »}]
L’équipe du fil vous fait visiter les coulisses de votre salle !
©lefil
À voir aussi à Saint-Étienne (Loire)
- Navigation sur Internet – initiation, L’@telier Numérique – Médiathèque de Tarentaize, Saint-Étienne 11 septembre 2026
- Sauvegarder des documents anciens : raviver, résister, réimaginer, Médiathèque de tarentaize, Saint-Étienne 18 septembre 2026
- Collège Musée, collège Marc Seguin, Saint-Étienne 18 septembre 2026
- Portes Ouvertes, Association Model’Rail, Saint-Étienne 18 septembre 2026
- Portes ouvertes – jeux sur nos circuits ferroviaires, Association Model’Rail, Saint-Étienne 18 septembre 2026