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Visite guidée du fil, salle de concert : des coulisses, aux studios, à la scène !, Le Fil, Saint-Étienne

samedi 19 septembre 2026 · Le Fil · Saint-Étienne

Visite guidée du fil, salle de concert : des coulisses, aux studios, à la scène !, Le Fil, Saint-Étienne

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Le Fil
Adresse
20 boulevard Thiers, 42000 Saint-Étienne, France
Ville
42000 Saint-Étienne
Département
Loire

Visite guidée du fil, salle de concert : des coulisses, aux studios, à la scène ! 19 et 20 septembre Le Fil Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

L’équipe du fil vous fait visiter les coulisses de votre salle !

Des studios de répétition aux loges, en passant par l’arrière de la scène, vous découvrirez tout d’une salle de concerts.

Les visites durent environ 1h et permettent également de connaître l’histoire de ce lieu, son fonctionnement, les métiers qui y sont liés et aussi de découvrir comment on programme et comment on accueille un artiste, et toute l’organisation autour d’un concert !

Le Fil 20 boulevard Thiers, 42000 Saint-Étienne, France Saint-Étienne 42000 Loire Auvergne-Rhône-Alpes http://www.le-fil.com/ [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.le-fil.com/agenda/682-JOURNEES-EUROPEENNES-DU-PATRIMOINE »}]
L’équipe du fil vous fait visiter les coulisses de votre salle !

©lefil

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