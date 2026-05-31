Visite guidée du Fort du Parmont, Fort du Parmont, Remiremont

Visite guidée du Fort du Parmont Dimanche 20 septembre, 15h00 Fort du Parmont Vosges

5€ par adulte et 3€ pour les enfants de 6 à 16 ans. Paiement par espèce ou chèque uniquement.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Partez à la découverte du fort du Parmont, ouvrage militaire du XIXe siècle surplombant Remiremont. Construit après la guerre de 1870, il faisait partie du système de défense des Vosges.

Une visite guidée vous est proposée pour comprendre son architecture, son rôle stratégique, et son histoire au fil des conflits, mais surtout tout le travail entrepris par l’association pour sa restauration.

Fort du Parmont Rte des Forts, 88200 Remiremont Remiremont 88200 Vosges Grand Est Construit entre 1874 et 1876 selon les principes du système Séré de Rivières établi après la guerre de 1870, il faisait partie du rideau défensif de la Haute-Moselle, contrôlant les axes stratégiques vers Épinal, Belfort et la Franche-Comté. L’ouvrage pouvait accueillir près de 368 hommes, armés de 13 canons et 8 mortiers, et était doté d’une casemate et d’une tourelle Mougin, encore en partie conservées. Il comprend des structures remarquablement bien conservées, comme ses boulangeries, ses magasins-cavernes, ses caponnières, et un poste optique unique qui fonctionnait au soleil ou à la lampe à pétrole.

Partez à la découverte du fort du Parmont, ouvrage militaire du XIXe siècle surplombant Remiremont. Construit après la guerre de 1870, il faisait partie du système de défense des Vosges.

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