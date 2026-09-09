Visite guidée du four Haviland, Four Haviland, Couzeix

Informations pratiques

Visite guidée du four Haviland Samedi 19 septembre, 14h30 Four Haviland Haute-Vienne

15€ par personne, 30 personnes maximum par visite, carte d’identité ou passeport valide obligatoire à fournir lors de l’inscription (compte tenu de l’immédiate proximité du four avec l’Hôtel de Police).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00

Assistez à une visite exceptionnelle au four Haviland récemment restauré par l’association Espace Porcelaine

Durée 1H

Cette visite est consacrée à l’histoire de la famille Haviland, ses usines, le développement économique et industriel.

Dans la partie basse du four : des éléments d’archéologie industrielle et de nombreuses photographies d’archives sur le quartier Carnot, ses nombreuses usines et le développement des usines Haviland.

À l’étage : l’historie de la manufacture Théodore Haviland, de ses nombreux ateliers et des 1200 personnes qui y travaillaient.

Four Haviland Rue Albert Camus 87270 Limoges Couzeix 87270 Montjovis Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/espace-porcelaine/evenements/four-haviland-journees-du-patrimoine »}] L’accès au four se fait à pied par la rue Albert Camus. Le stationnement des véhicules devra impérativement s’effectuer autour du square David Haviland : rue Christophe Duverger, rue Jean-Baptiste Chastaingt, rue Théophile Gautier ou rue de Messine.

Assistez à une visite exceptionnelle au four Haviland récemment restauré par l’association Espace Porcelaine

©OTI-Limoges – Anne Sophie Dubreuil