Visite guidée du four Haviland, Four Haviland, Couzeix
samedi 19 septembre 2026 · Four Haviland · Couzeix
Informations pratiques
Visite guidée du four Haviland Samedi 19 septembre, 14h30 Four Haviland Haute-Vienne
15€ par personne, 30 personnes maximum par visite, carte d’identité ou passeport valide obligatoire à fournir lors de l’inscription (compte tenu de l’immédiate proximité du four avec l’Hôtel de Police).
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00
Assistez à une visite exceptionnelle au four Haviland récemment restauré par l’association Espace Porcelaine
Durée 1H
Cette visite est consacrée à l’histoire de la famille Haviland, ses usines, le développement économique et industriel.
Dans la partie basse du four : des éléments d’archéologie industrielle et de nombreuses photographies d’archives sur le quartier Carnot, ses nombreuses usines et le développement des usines Haviland.
À l’étage : l’historie de la manufacture Théodore Haviland, de ses nombreux ateliers et des 1200 personnes qui y travaillaient.
Four Haviland Rue Albert Camus 87270 Limoges Couzeix 87270 Montjovis Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/espace-porcelaine/evenements/four-haviland-journees-du-patrimoine »}] L’accès au four se fait à pied par la rue Albert Camus. Le stationnement des véhicules devra impérativement s’effectuer autour du square David Haviland : rue Christophe Duverger, rue Jean-Baptiste Chastaingt, rue Théophile Gautier ou rue de Messine.
Assistez à une visite exceptionnelle au four Haviland récemment restauré par l’association Espace Porcelaine
©OTI-Limoges – Anne Sophie Dubreuil
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