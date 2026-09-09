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Visite guidée du four Haviland, Four Haviland, Couzeix

samedi 19 septembre 2026 · Four Haviland · Couzeix

Visite guidée du four Haviland, Four Haviland, Couzeix

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Four Haviland
Adresse
Rue Albert Camus 87270 Limoges
Ville
87270 Couzeix
Département
Haute-Vienne
Tarif
15€ par personne, 30 personnes maximum par visite, carte d'identité ou passeport valide obligatoire à fournir lors de l'inscription (compte tenu de l'immédiate proximité du four avec l'Hôtel de Police).

Visite guidée du four Haviland Samedi 19 septembre, 14h30 Four Haviland Haute-Vienne

15€ par personne, 30 personnes maximum par visite, carte d’identité ou passeport valide obligatoire à fournir lors de l’inscription (compte tenu de l’immédiate proximité du four avec l’Hôtel de Police).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00

Assistez à une visite exceptionnelle au four Haviland récemment restauré par l’association Espace Porcelaine

Durée 1H

Cette visite est consacrée à l’histoire de la famille Haviland, ses usines, le développement économique et industriel.

Dans la partie basse du four : des éléments d’archéologie industrielle et de nombreuses photographies d’archives sur le quartier Carnot, ses nombreuses usines et le développement des usines Haviland.

À l’étage : l’historie de la manufacture Théodore Haviland, de ses nombreux ateliers et des 1200 personnes qui y travaillaient.

Four Haviland Rue Albert Camus 87270 Limoges Couzeix 87270 Montjovis Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/espace-porcelaine/evenements/four-haviland-journees-du-patrimoine »}] L’accès au four se fait à pied par la rue Albert Camus. Le stationnement des véhicules devra impérativement s’effectuer autour du square David Haviland : rue Christophe Duverger, rue Jean-Baptiste Chastaingt, rue Théophile Gautier ou rue de Messine.
Assistez à une visite exceptionnelle au four Haviland récemment restauré par l’association Espace Porcelaine

©OTI-Limoges – Anne Sophie Dubreuil

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