Visite guidée du futur observatoire astronomique de Château-Chinon, 20 chemin de l’observatoire, Château-Chinon (Ville)

Informations pratiques

Visite guidée du futur observatoire astronomique de Château-Chinon Dimanche 20 septembre, 10h00 20 chemin de l’observatoire Nièvre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Venez découvrir le site du futur complexe astronomique et scientifique de Château-Chinon, à l’occasion des Journées européennes du patrimoine. Une visite guidée vous emmène au pied des bâtiments historiques du site (l’ancienne station météo et l’ancienne usine des eaux) pour découvrir leur histoire et le projet de réhabilitation en cours. La visite se conclura par une présentation des projections envisagées pour ce futur complexe astronomique.

Départs : toutes les heures, de 10h à 18h

Rendez-vous : au niveau des 3 croix, sur le site du Calvaire

20 chemin de l’observatoire 20 chemin de l’observatoire 58120 Château-Chinon (Ville) 58120 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

Venez découvrir le site du futur complexe astronomique et scientifique de Château-Chinon, à l’occasion des Journées européennes du patrimoine. Une visite guidée vous emmène au pied des bâtiments du …

© Raphaël Morin