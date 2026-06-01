Visite guidée du grand magasin de Strasbourg, Galeries Lafayette, Strasbourg

Visite guidée du grand magasin de Strasbourg Samedi 19 septembre, 10h00 Galeries Lafayette Bas-Rhin

Limité à 10 personnes par séance

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Plongez au cœur de 107 ans d’histoire et d’élégance au sein des emblématiques Galeries Lafayette de Strasbourg ! Laissez-vous transporter à travers les époques, depuis les prémices de notre bâtiment majestueux imaginé en 1912, jusqu’à son intégration vibrante au sein du groupe Galeries Lafayette dans les années 90.

Galeries Lafayette 34 Rue du 22 Novembre, 67000 Strasbourg Strasbourg 67003 Centre Bas-Rhin Grand Est http://www.galerieslafayette.com/magasin-strasbourg/ C’est dans un bâtiment centenaire, fleuron du patrimoine architectural de la ville que les Galeries Lafayette de Strasbourg se sont établies. Lignes A, B, C, D, F : Arrêt Homme de Fer ou Lignes A et D : Arrêt Langstross – Grand’Rue.

Plongez au cœur de 107 ans d’histoire et d’élégance au sein des emblématiques Galeries Lafayette de Strasbourg ! Laissez-vous transporter à travers les époques, depuis les prémices de notre bâtiment…

© Galeries Lafayette Strasbourg