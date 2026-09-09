Visite guidée du grand orgue | Journées du Patrimoine Eglise Saint-Julien Caen

Informations pratiques

Caen

Visite guidée du grand orgue | Journées du Patrimoine

Eglise Saint-Julien 25 rue des carrières Saint-Julien Caen Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

Explications sur l’histoire de l’orgue, de cet orgue, de son fonctionnement, du répertoire, de la fonction liturgique, etc. Visite détaillée de l’intérieur du buffet contenant la mécanique. de la aux…

Explications sur l’histoire de l’orgue, de cet orgue, de son fonctionnement, du répertoire, de la fonction liturgique, etc. Visite détaillée de l’intérieur du buffet contenant la mécanique. Explication de la console avec démonstrations aux claviers.

À 15h, projection de photos, en bas dans l’église, avec explications par l’organiste. Possibilité d’être assis. .

Eglise Saint-Julien 25 rue des carrières Saint-Julien Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 31 85 44 53

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English : Visite guidée du grand orgue | Journées du Patrimoine

Explanations about the history of the organ, this particular organ, how it works, its repertoire, its liturgical function, etc. A detailed tour of the interior of the case containing the mechanical action. From there to…

L’événement Visite guidée du grand orgue | Journées du Patrimoine Caen a été mis à jour le 2026-08-31 par OT Caen la Mer