Visite guidée du haras de Tarbes, haras de Tarbes, Tarbes
Visite guidée du haras de Tarbes, haras de Tarbes, Tarbes vendredi 26 juin 2026.
Visite guidée du haras de Tarbes 26 – 28 juin haras de Tarbes Hautes-Pyrénées
Sur réservation, billetterie sur place.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-26T10:30:00+02:00 – 2026-06-26T12:00:00+02:00
Fin : 2026-06-28T14:30:00+02:00 – 2026-06-28T16:30:00+02:00
Visite guidée du vendredi au dimanche avec deux rendez-vous 10h30 et 14h30 sur réservation.
haras de Tarbes 8 chemin de Mauhourat Tarbes 65000 Le Pradeau Hautes-Pyrénées Occitanie [{« type »: « email », « value »: « guide.haras@mairie-tarbes.fr »}]
Découverte patrimoniale exceptionnelle Haras visite guidée
mairie de Tarbes service communication.
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