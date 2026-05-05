Visite guidée du haras de Tarbes, haras de Tarbes, Tarbes

Visite guidée du haras de Tarbes 26 – 28 juin haras de Tarbes Hautes-Pyrénées

Sur réservation, billetterie sur place.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-26T10:30:00+02:00 – 2026-06-26T12:00:00+02:00

Fin : 2026-06-28T14:30:00+02:00 – 2026-06-28T16:30:00+02:00

Visite guidée du vendredi au dimanche avec deux rendez-vous 10h30 et 14h30 sur réservation.

haras de Tarbes 8 chemin de Mauhourat Tarbes 65000 Le Pradeau Hautes-Pyrénées Occitanie [{« type »: « email », « value »: « guide.haras@mairie-tarbes.fr »}]

Découverte patrimoniale exceptionnelle Haras visite guidée

mairie de Tarbes service communication.