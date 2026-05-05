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Visite guidée du haras de Tarbes, haras de Tarbes, Tarbes

Visite guidée du haras de Tarbes, haras de Tarbes, Tarbes

Visite guidée du haras de Tarbes, haras de Tarbes, Tarbes vendredi 26 juin 2026.

Lieu : haras de Tarbes

Adresse : 8 chemin de Mauhourat

Ville : 65000 Tarbes

Département : Hautes-Pyrénées

Début : vendredi 26 juin 2026

Fin : dimanche 28 juin 2026

Tarif : Sur réservation, billetterie sur place.

Visite guidée du haras de Tarbes 26 – 28 juin haras de Tarbes Hautes-Pyrénées

Sur réservation, billetterie sur place.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-26T10:30:00+02:00 – 2026-06-26T12:00:00+02:00
Fin : 2026-06-28T14:30:00+02:00 – 2026-06-28T16:30:00+02:00

Visite guidée du vendredi au dimanche avec deux rendez-vous 10h30 et 14h30 sur réservation.

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Découverte patrimoniale exceptionnelle Haras visite guidée

mairie de Tarbes service communication.

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