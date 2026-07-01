Visite guidée du Hot Club de Lyon, Hot Club de Lyon, Lyon

Informations pratiques

Visite guidée du Hot Club de Lyon 19 et 20 septembre Hot Club de Lyon Métropole de Lyon

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, venez découvrir l’histoire et les anecdotes qui rythment la vie du Hot Club de Lyon depuis 1948. Ludwig LAISNÉ, Président du Hot Club de Lyon, vous invite à deux visites commentées gratuites.

Des présentations courtes et interactives, rythmées par vos questions et nos anecdotes. Le samedi 19, c’est aussi le concert de Michel Fernandez Quartet – une immersion garantie dans l’univers et la magie du jazz !

Hot Club de Lyon 26 rue Lanterne 69001 LYON Lyon 69001 Terreaux Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes 04 78 39 54 74 https://www.hotclubjazzlyon.com/ https://www.facebook.com/hotclubjazzlyon/ Le Hot Club de Lyon est le plus vieux club de Jazz actif d’Europe. Il a reçu les plus illustres musiciens de jazz, de Louis Amstrong, Duke Ellington, Thelonious Monk, Miles Davis, à Aka Moon et d’autres courants de jazz plus récents. C’est le lieu incontournable pour un amateur de jazz. Ce club existe depuis 1948. Arrêt Hôtel de Ville : C3, C13, C14, C18

Bus 19, S1, S6, S12

Métro A et C

Parking.

Journées européennes du patrimoine

©Maria Klinaki