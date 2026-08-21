Visite guidée du Jacquemart, Tour Jacquemart, Moulins

Informations pratiques

Visite guidée du Jacquemart 19 et 20 septembre Tour Jacquemart Allier

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

Laissez-vous conter l’histoire du Jacquemart par un guide-conférencier qui vous conduira jusqu’en haut de ce beffroi, symbole des libertés communales, pour découvrir la vue sur Moulins.

Places très limitées. Visites guidées toutes les 30 minutes.

(Dernières visites à 12h et 18h).

Tour Jacquemart Place de l’Hotel de Ville, 03000 Moulins, France Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes 0470441414 https://www.moulins-tourisme.com/fete-manifestation/visite-guidee-de-la-tour-jacquemart La tour de l’horloge, de plan rectangulaire, construite en grès rouge et jaune, fut achevée en 1408. Dès le XVe siècle “un guetteur” semble surveiller la ville et permet de mesurer le temps qui passe. Symbole des libertés municipales, il a été ravagé en partie par les flammes à deux reprises.

Observez l’exposition à l’intérieur de la tour et les nombreux témoignages photographiques sur l’incendie de 1946 ainsi que quelques vestiges émouvants. Découvrez enfin, depuis la balustrade la vue sur la ville et le paysage alentour.

Laissez-vous conter l’histoire du Jacquemart par un guide-conférencier qui vous conduira jusqu’en haut de ce beffroi, symbole des libertés communales, pour découvrir la vue sur Moulins.

© Moulins Communauté