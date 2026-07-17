Visite guidée du jardin botanique, Jardin du Conservatoire botanique national de Brest, Brest

Informations pratiques

Visite guidée du jardin botanique 19 et 20 septembre Jardin du Conservatoire botanique national de Brest Finistère

Groupes limités à 25 personnes. Billets à retirer au pavillon d’accueil le jour de la visite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Au secours des plantes menacées

Pionnier dans le sauvetage des plantes menacées, le Conservatoire botanique national de Brest possède une des plus importantes collections au monde d’espèces rares et menacées.

Niché au creux du Vallon du Stang-Alar, à deux pas d’Océanopolis et du centre-ville, le Conservatoire botanique offre un site grandiose de 30 hectares où sont acclimatées des plantes rares et des végétaux d’ornement du monde entier.

Labellisé Jardin remarquable, le jardin est ouvert toute l’année et s’appécie en toutes saisons.

Jardin du Conservatoire botanique national de Brest Rampe du Stang Alar 29200 Brest Brest 29200 Finistère Bretagne 02 98 02 46 00 http://www.cbnbrest.fr Le jardin de 30 hectares, jalonné d’étangs, garantit un dépaysement total. On tombe facilement sous le charme des différentes ambiances rythmées par les grands emblèmes tels les bambous, les gunneras, les fougères arborescentes, les eucalyptus ou encore les palmiers. Le jardin est aussi un excellent observatoire d’oiseaux.

Au secours des plantes menacées

© Christelle Le Guillou (CBN de Brest)