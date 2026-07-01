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Visite guidée du jardin de chlorophylle, Jardin de Chlorophylle, Roubaix

samedi 19 septembre 2026 · Jardin de Chlorophylle · Roubaix

Visite guidée du jardin de chlorophylle, Jardin de Chlorophylle, Roubaix

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Jardin de Chlorophylle
Adresse
315 Grande Rue, Roubaix
Ville
59100 Roubaix
Département
Nord

Visite guidée du jardin de chlorophylle Samedi 19 septembre, 09h00 Jardin de Chlorophylle Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Le jardin de Chlorophylle est un site éco-pédagogique qui s’étend sur plus de 9000 m². Établi sur une ancienne friche urbaine, il est depuis trente ans le lieu d’animation d’ateliers nature, qui visent à sensibiliser les habitants aux valeurs écologiques et environnementales.
Deux visites guidées sont organisées, à 10h30 et à 14h30 (durée 1h).

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© jardin de chlorophylle

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