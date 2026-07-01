Visite guidée du jardin de chlorophylle, Jardin de Chlorophylle, Roubaix
samedi 19 septembre 2026 · Jardin de Chlorophylle · Roubaix
Informations pratiques
Visite guidée du jardin de chlorophylle Samedi 19 septembre, 09h00 Jardin de Chlorophylle Nord
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Le jardin de Chlorophylle est un site éco-pédagogique qui s’étend sur plus de 9000 m². Établi sur une ancienne friche urbaine, il est depuis trente ans le lieu d’animation d’ateliers nature, qui visent à sensibiliser les habitants aux valeurs écologiques et environnementales.
Deux visites guidées sont organisées, à 10h30 et à 14h30 (durée 1h).
Jardin de Chlorophylle 315 Grande Rue, Roubaix Roubaix 59100 Nord Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 07 67 28 21 30 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.jardindechlorophylle.com/ »}, {« type »: « email », « value »: « jardindechlorophylle@grandanglesiae.fr »}]
Le jardin de Chlorophylle est un site éco-pédagogique qui s’étend sur plus de 9000 m². Établi sur une ancienne friche urbaine, il est depuis trente ans le lieu d’animation d’ateliers nature, qui à et…
© jardin de chlorophylle
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