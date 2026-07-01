Visite guidée du jardin de chlorophylle, Jardin de Chlorophylle, Roubaix

Informations pratiques

Visite guidée du jardin de chlorophylle Samedi 19 septembre, 09h00 Jardin de Chlorophylle Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Le jardin de Chlorophylle est un site éco-pédagogique qui s’étend sur plus de 9000 m². Établi sur une ancienne friche urbaine, il est depuis trente ans le lieu d’animation d’ateliers nature, qui visent à sensibiliser les habitants aux valeurs écologiques et environnementales.

Deux visites guidées sont organisées, à 10h30 et à 14h30 (durée 1h).

Jardin de Chlorophylle 315 Grande Rue, Roubaix Roubaix 59100 Nord Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 07 67 28 21 30 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.jardindechlorophylle.com/ »}, {« type »: « email », « value »: « jardindechlorophylle@grandanglesiae.fr »}]

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© jardin de chlorophylle