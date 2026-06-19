Visite guidée du jardin-forêt gourmand 53270-STE SUZANNE ET CHAMMES Sainte-Suzanne-et-Chammes

Sainte-Suzanne-et-Chammes

Visite guidée du jardin-forêt gourmand

53270-STE SUZANNE ET CHAMMES 2 Rue de Champatoire Sainte-Suzanne-et-Chammes Mayenne

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 10:30:00

fin : 2026-06-20 12:00:00

Date(s) :

2026-06-20 2026-06-27 2026-07-18

Découvrez le jardin-forêt nourricier de l’OASIS Gourmande pour vous inspirer

Venez découvrir le jardin-forêt comestible ainsi que les potagers sur sol vivant avec des plantes originales fruitiers, petits fruits, légumes vivaces, fleurs comestibles, plantes aromatiques.

Stéphane SENAN (Agronome, Formateur et Conseiller en Jardins-Forêts nourricier), vous partagera ses secrets pour créer des associations de plantes, booster la vie du sol grâce à sa LiFoFer et limiter l’arrosage !

Inclus dans la visite: Cueillette de saison et Boisson vivante. .

53270-STE SUZANNE ET CHAMMES 2 Rue de Champatoire Sainte-Suzanne-et-Chammes 53270 Mayenne Pays de la Loire +33 6 23 39 39 15 oasissaintesuzanne@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Discover the OASIS Gourmande’s edible garden for inspiration

L’événement Visite guidée du jardin-forêt gourmand Sainte-Suzanne-et-Chammes a été mis à jour le 2026-06-16 par Office de Tourisme de Sainte-Suzanne Les Coëvrons