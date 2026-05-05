visite guidée du jardin, Jardins du Manoir de la Possonnière, Vallée-de-Ronsard
visite guidée du jardin, Jardins du Manoir de la Possonnière, Vallée-de-Ronsard samedi 6 juin 2026.
visite guidée du jardin Samedi 6 juin, 14h30 Jardins du Manoir de la Possonnière Loir-et-Cher
tarif exceptionnel de 3 € / gratuit pour les moins de 15 ans
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T14:30:00+02:00 – 2026-06-06T15:30:00+02:00
Fin : 2026-06-06T14:30:00+02:00 – 2026-06-06T15:30:00+02:00
Notre guide-conférencière Valérie vous entraînera avec passion dans son voyage botanique, historique et poétique, en parcourant les différentes partie de ce jardin créé en 2020. Deux visite guidées vous sont proposées : à 14h30 et à 16h (durée : environ 50 minutes à 1 heure)
Jardins du Manoir de la Possonnière 1 chemin du Vaugarnier, Couture-sur-Loir, 41800 Vallée de Ronsard, 41800 Vallée-de-Ronsard Vallée-de-Ronsard 41800 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire
Notre guide-conférencière Valérie vous entraînera avec passion dans son voyage botanique, historique et poétique, en parcourant les différentes partie de ce jardin créé en 2020. Deux visite guidées
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