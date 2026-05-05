visite guidée du jardin, Jardins du Manoir de la Possonnière, Vallée-de-Ronsard

visite guidée du jardin Samedi 6 juin, 14h30 Jardins du Manoir de la Possonnière Loir-et-Cher

tarif exceptionnel de 3 € / gratuit pour les moins de 15 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T14:30:00+02:00 – 2026-06-06T15:30:00+02:00

Fin : 2026-06-06T14:30:00+02:00 – 2026-06-06T15:30:00+02:00

Notre guide-conférencière Valérie vous entraînera avec passion dans son voyage botanique, historique et poétique, en parcourant les différentes partie de ce jardin créé en 2020. Deux visite guidées vous sont proposées : à 14h30 et à 16h (durée : environ 50 minutes à 1 heure)

Jardins du Manoir de la Possonnière 1 chemin du Vaugarnier, Couture-sur-Loir, 41800 Vallée de Ronsard, 41800 Vallée-de-Ronsard Vallée-de-Ronsard 41800 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire

Notre guide-conférencière Valérie vous entraînera avec passion dans son voyage botanique, historique et poétique, en parcourant les différentes partie de ce jardin créé en 2020. Deux visite guidées