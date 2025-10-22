Visite guidée du jardin textile à destination des publics malvoyants et non-voyants, Musée de la Chemiserie et de l’Élégance masculine, Argenton-sur-Creuse

Visite guidée du jardin textile à destination des publics malvoyants et non-voyants 6 et 7 juin Musée de la Chemiserie et de l’Élégance masculine Indre

Entrée gratuite

Réservation recommandée pour le public malvoyant et non-voyant

Horaires des visites : 10h et 15h

Infos et réservations au 02 54 24 34 69 ou à contact@museelachemiserie.fr

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T11:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T15:00:00+02:00 – 2026-06-07T16:00:00+02:00

Dans le cadre de la collaboration avec l’association Valentin Haüy (AVH), le jardin propose deux visites guidées destinées plus particulièrement au public porteur d’un handicap visuel. Le public voyant peut, bien entendu, se joindre à ces visites afin de favoriser les rencontres et les échanges dans une ambiance conviviale.

Fragrances « textiles »

Dans le patio du Musée de la Chemiserie et de l’Élégance masculine se cache un petit jardin textile qui exhale ses fragrances au printemps. Son tracé, réalisé par Joël Chatain (Agence pour la terre), reprend le modèle d’un patron de devant de chemise divisée en plusieurs motifs rectangulaires. Assis confortablement, au son du clapotis de l’eau sur le rempart, du susurrement des feuilles de houblon et du chant des oiseaux, venez découvrir les plantes utilisées traditionnellement pour leurs fibres (lin, chanvre, ortie, genêt à balai…), la teinture (ajonc, garance, pastel…) ou pour d’autres techniques de fabrication comme le cardage, ou d’activités domestiques telles que le lavage. En les touchant et en les sentant, vous tenterez de reconnaître ces plantes remarquables au cours d’une expérience sensible et intime.

N’hésitez pas à réserver votre visite pour que nous puissions vous accueillir au mieux.

Musée de la Chemiserie et de l’Élégance masculine Rue Charles Brillaud, 36200 Argenton-sur-Creuse, France Argenton-sur-Creuse 36200 Indre Centre-Val de Loire +33254243469 https://www.museedelachemiserie.fr Dans le patio du musée, le jardin “textile” regroupe un ensemble de plantes sauvages ou cultivées utilisées pour la production de fibres textiles (lin, chanvre, ortie, genêt à balai…), de teintures (ajonc, garance, pastel…) ou pour d’autres techniques de fabrication, comme le cardage, ou d’activités domestiques telles le lavage de pièces textiles.

Son tracé, réalisé par Joël Chatain (Agence pour la Terre), reprend le modèle d’un patron de devant de chemise divisée en plusieurs motifs rectangulaires. Vue imprenable sur la rivière Creuse. A20 (2h30 de Paris) – SNCF : Paris-Limoges, arrêt Châteauroux ou Argenton-sur-Creuse.

Dans le cadre de la collaboration avec l’association Valentin Haüy (AVH), le jardin propose deux visites guidées destinées plus particulièrement au public porteur d’un handicap visuel. Le public bien…

©Musée de la Chemiserie et de l’Élégance masculine