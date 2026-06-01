Visite guidée du Jardin Tinctorial : de la plante à la couleur, Jardin public : de la plante à la couleur, Carcassonne

Visite guidée du Jardin Tinctorial : de la plante à la couleur 5 et 6 juin Jardin public : de la plante à la couleur Aude

Gratuit. Sur réservation. Limité à 20 personnes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T17:15:00+02:00 – 2026-06-05T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T17:15:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

Participez à une visite guidée gratuite du Jardin Tinctorial « De la plante à la couleur » à Carcassonne, dans le cadre des Rendez-vous aux jardins. Ce jardin d’exposition en plein air, situé au pied de la cité, vous invite à explorer les plantes tinctoriales historiquement utilisées pour teindre la laine, un savoir-faire ancestral lié à l’identité textile de la ville.

Accompagné par Élodie, animatrice à la Maison de la Laine et du Drap de Carcassonne, plongez dans un parcours pédagogique et sensoriel pour tout savoir sur les teintures naturelles et le savoir-faire textile carcassonnais des XVIIe et XVIIIe siècles. Une expérience unique pour petits et grands, qui met en valeur le patrimoine végétal et artisanal de la région.

Jardin public : de la plante à la couleur Place Gaston Jourdanne, 11000 Carcassonne Carcassonne 11000 Aude Occitanie 0468102430 https://www.tourisme-carcassonne.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://reservation.tourisme-carcassonne.fr/visite-guidee-du-jardin-tinctorial-de-la-plante-a-la-couleur.html »}] Un jardin public dédié aux plantes tinctoriales en face de l’ancienne manufacture royale de drap. Parking situé juste en face sur la place Gaston Jourdanne

Participez à une visite guidée gratuite du Jardin Tinctorial « De la plante à la couleur » à Carcassonne, dans le cadre des Rendez-vous aux jardins. Ce jardin d’exposition en plein air, situé au pied à…

© Vincent Photographie – Tourisme Carcassonne