Visite guidée du Kindarena, Palais des sports Kindarena, Rouen
samedi 19 septembre 2026 · Palais des sports Kindarena · Rouen
Informations pratiques
Visite guidée du Kindarena 19 et 20 septembre Palais des sports Kindarena Seine-Maritime
Durée 1h15, 25 pers. max.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:15:00+02:00
Fin : 2026-09-20T15:45:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Venez découvrir le Kindarena, le cœur des grands événements sportifs rouennais, là où tous les plus grands sportifs se sont affrontés lors de compétitions internationales et nationales : Tony Parker, Nicolas Karabatic, Caroline Garcia, Earvin Ngapeth, Marine Johannes, Victor Wembanyama, les frères Lebrun, Jo-Wilfried Tsonga, Teddy Riner, Renaud Lavillenie et bien d’autres encore…
Des vestiaires, à la salle de préparation physique, en passant par les espaces techniques et les salons VIP, vous découvrirez les 2 salles du Kindarena : la grande salle Céline Dumerc et la petite salle Amélie Mauresmo.
La visite sera commentée par le personnel du Kindarena qui vous partagera les petits secrets de la salle mais aussi des sportifs et qui répondra à toutes vos questions.
Palais des sports Kindarena 40 rue de Lillebonne, 76000 Rouen Rouen 76000 Quartier Pasteur Seine-Maritime Normandie http://www.kindarena.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/journees-europeennes-du-patrimoine-et-journees-du-matrimoine-2 »}] Entrée administrative, rue Micheline Ostermeyer
Venez découvrir le Kindarena, le cœur des grands événements sportifs rouennais, là où tous les plus grands sportifs se sont affrontés lors de compétitions internationales et nationales : Tony Parker,…
©Julien_Tragin
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