Visite guidée du Labo de la Fabrique de patrimoines en Normandie | Journées du Patrimoine La Fabrique de patrimoines en Normandie Caen

Informations pratiques

Caen

Visite guidée du Labo de la Fabrique de patrimoines en Normandie | Journées du Patrimoine

La Fabrique de patrimoines en Normandie 9 rue Vaubenard Caen Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-19 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Le service de conservation, restauration & imagerie scientifique de la Fabrique de patrimoines en Normandie ouvre exceptionnellement ses portes au public.

Le service de conservation, restauration & imagerie scientifique de la Fabrique de patrimoines en Normandie ouvre exceptionnellement ses portes au public.

Vous pourrez découvrir nos actions en termes de conservation préventive, visiter l’atelier de restauration et le studio d’imagerie scientifique.

Nous vous expliquerons nos missions d’accompagnement des institutions patrimoniales et des particuliers dans la préservation de leurs collections.

Vous comprendrez les méthodes et l’éthique qui dirigent nos travaux de restauration de peintures de chevalet.

Et vous pourrez visualiser des objets patrimoniaux comme vous ne les avez jamais vus, grâce à nos outils d’imagerie scientifique.

En résonance avec le thème Patrimoine en danger , une galerie en ligne accessible sur collections.musees-normandie.fr viendra compléter la visite en mettant en lumière des œuvres restaurées des musées normands à travers des vues avant/après et des images issues de l’imagerie scientifique

Durée 2h, départs des visites à 14h et 16h. .

La Fabrique de patrimoines en Normandie 9 rue Vaubenard Caen 14000 Calvados Normandie

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English : Visite guidée du Labo de la Fabrique de patrimoines en Normandie | Journées du Patrimoine

The Conservation, Restoration, and Scientific Imaging Department of the Fabrique de Patrimoines in Normandy is opening its doors to the public on a special occasion.

L’événement Visite guidée du Labo de la Fabrique de patrimoines en Normandie | Journées du Patrimoine Caen a été mis à jour le 2026-08-31 par OT Caen la Mer